El impacto económico de fumar: más de 300 euros al año que podrían destinarse a otros fines.

Dejar de fumar suele relacionarse principalmente con la mejora de la salud y de la calidad de vida. Sin embargo, abandonar este hábito también puede tener un efecto positivo e inmediato en la economía personal. Aunque una persona consuma únicamente un paquete de tabaco a la semana, el ahorro acumulado durante un año puede superar los 300 euros.

Si cada paquete cuesta seis euros y se compra uno por semana (pongamos el caso), el gasto anual asciende aproximadamente a 312 euros. La operación es sencilla: seis euros multiplicados por las 52 semanas del año. Esto equivale a unos 26 euros al mes, una cantidad que puede parecer pequeña de forma aislada, pero que adquiere importancia cuando se observa en conjunto.

Ese dinero podría destinarse a pagar facturas domésticas, financiar una escapada de fin de semana, renovar algún electrodoméstico, realizar actividades de ocio o comenzar un pequeño fondo de ahorro. De este modo, dejar de fumar no solo supone eliminar un gasto, sino también recuperar una cantidad que puede utilizarse para mejorar otros aspectos de la vida cotidiana.

Un gasto pequeño que se acumula semana tras semana

El consumo de un paquete semanal puede considerarse moderado en comparación con el de quienes fuman uno o más paquetes al día. Sin embargo, incluso esta frecuencia genera un desembolso constante.

Al tratarse de una compra habitual, muchas personas no perciben el impacto económico real del tabaco. Los seis euros semanales se integran en la rutina y pueden parecer una cantidad poco significativa. No obstante, al calcular el gasto mensual y anual, la perspectiva cambia.

En un mes, el coste aproximado es de 26 euros. En seis meses, el fumador habrá gastado alrededor de 156 euros. Al finalizar el año, la cifra alcanza los 312 euros. Además, si el precio del tabaco aumenta, como ocurre periódicamente, el gasto será todavía mayor.

A esta cantidad también podrían añadirse otros desembolsos relacionados con el consumo, como la compra de encendedores, ceniceros, productos para eliminar olores o gastos de limpieza. Por tanto, el ahorro real puede superar el precio de los paquetes que se dejan de comprar.

Convertir el ahorro en una motivación

Uno de los métodos que puede ayudar a dejar de fumar consiste en visualizar el dinero que se está ahorrando. En lugar de limitarse a no comprar el paquete semanal, la persona puede apartar los seis euros en una cuenta de ahorro, una hucha o una aplicación bancaria.

Esta estrategia permite comprobar cómo aumenta la cantidad disponible con el paso del tiempo. Después de un mes, se habrán acumulado unos 26 euros. Después de tres meses, cerca de 78 euros. A los seis meses, el ahorro alcanzará aproximadamente los 156 euros y, al completar un año sin fumar, llegará a 312 euros.

Establecer un objetivo concreto puede reforzar la motivación.

Un ahorro de más de 1.500 euros en cinco años

El impacto económico se vuelve todavía más evidente cuando se analiza a largo plazo. Manteniendo el precio de seis euros por paquete, una persona que fuma uno a la semana gastaría 1.560 euros en cinco años.

En diez años, la cifra ascendería a 3.120 euros, sin contar posibles subidas de precio. Esa cantidad podría emplearse en proyectos importantes, como realizar un viaje, mejorar la vivienda, adquirir equipamiento tecnológico o aumentar los ahorros personales.

Por tanto, dejar de fumar puede entenderse como una decisión que produce una doble ganancia: se elimina un hábito perjudicial y se recupera dinero de manera constante.