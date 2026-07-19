El consumo fantasma de los cargadores: un pequeño gasto que suma en la factura.

Un cargador enchufado sigue consumiendo electricidad aunque no tenga conectado ningún teléfono, tableta u otro dispositivo. Es un gasto muy reducido, conocido como consumo en espera o consumo fantasma, pero sirve como ejemplo de esas pequeñas pérdidas de energía que se producen diariamente en los hogares.

En los cargadores modernos, el consumo sin carga suele ser de una fracción de vatio. La repercusión económica de un solo aparato es mínima: en muchos casos, apenas supone unos céntimos al año. Sin embargo, la cifra aumenta cuando en una vivienda permanecen conectados varios cargadores, televisores, ordenadores, consolas y pequeños electrodomésticos que no se están utilizando.

El ahorro no depende, por tanto, de un único gesto, sino de la suma de hábitos cotidianos. Desenchufar los aparatos que no se usan, apagar completamente los equipos en lugar de dejarlos en modo de espera y utilizar regletas con interruptor permite reducir estos microgastos sin renunciar a la comodidad.

Además del ahorro energético, retirar de la corriente los cargadores antiguos, dañados o que se calientan puede contribuir a mejorar la seguridad en casa. Si un cargador emite ruidos, presenta desperfectos o alcanza una temperatura elevada sin estar cargando ningún dispositivo, lo recomendable es dejar de utilizarlo.

El impacto de desenchufar un solo cargador será difícil de apreciar en la factura eléctrica. Pero convertir este gesto en una costumbre y aplicarlo al conjunto de aparatos del hogar ayuda a evitar consumos innecesarios. En materia de ahorro energético, los grandes resultados también empiezan por decisiones pequeñas.