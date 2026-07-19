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¿Compensa poner la lavadora por la noche? Esto es lo que puedes ahorrar

El precio de la electricidad, el tipo de tarifa contratada y el consumo del electrodoméstico son claves para saber si merece la pena esperar hasta la madrugada.

Una factura de la luz, frente a una lavadora en funcionamiento

Una factura de la luz, frente a una lavadora en funcionamiento / LUIS TEJIDO / EFE

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Benito Revilla

Poner la lavadora por la noche ha sido durante años uno de los consejos más repetidos para ahorrar en la factura de la luz. Sin embargo, la respuesta ya no es igual para todos los hogares. La conveniencia de hacerlo depende, sobre todo, del tipo de tarifa eléctrica que tenga contratada cada consumidor.

La tarifa lo más importante

Quienes cuentan con una tarifa con discriminación horaria pueden beneficiarse de precios más bajos durante determinadas franjas, por lo que programar la lavadora para esas horas puede suponer un ahorro. En cambio, si se dispone de una tarifa de precio fijo, ponerla de noche o de día no marcará diferencias en el coste de la electricidad.

Además del precio de la luz, también conviene tener en cuenta otros aspectos, como el ruido, el descanso de los vecinos en edificios con viviendas compartidas o la seguridad. Si se opta por utilizar la función de inicio diferido, es recomendable que la instalación eléctrica y el electrodoméstico se encuentren en buen estado.

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Más allá del horario, los expertos coinciden en que el mayor ahorro suele conseguirse utilizando programas de baja temperatura, llenando la lavadora antes de ponerla en marcha y realizando un mantenimiento adecuado del aparato. Estos hábitos pueden tener un impacto más significativo en el consumo que el simple hecho de esperar a la noche para hacer la colada.

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