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Primer sueldo, primer gran objetivo: cómo ahorrar para comprar un coche cobrando 1.300 euros

Un joven con un sueldo de 1.300 euros puede tardar 14 meses en comprar un coche si vive con sus padres, frente a casi seis años si está independizado

Primer sueldo, primer gran objetivo: cómo ahorrar para comprar un coche cobrando 1.300 euros.

Primer sueldo, primer gran objetivo: cómo ahorrar para comprar un coche cobrando 1.300 euros. / Pexels

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A.B.G.

Zamora

Vivir con los padres permite alcanzar la meta en menos tiempo, mientras que independizarse obliga a ajustar gastos y ampliar el plazo de ahorro.

Recibir el primer sueldo es uno de los momentos más importantes al comenzar la vida laboral. Con unos ingresos de 1.300 euros netos al mes, muchos jóvenes se plantean comprar su primer coche. Sin embargo, antes de visitar concesionarios o buscar vehículos de segunda mano, es necesario elaborar un presupuesto realista y tener en cuenta no solo el precio del automóvil, sino también los gastos posteriores.

La situación económica cambia considerablemente dependiendo de si el joven vive con sus padres o se encuentra independizado.

Vivir con los padres: una oportunidad para ahorrar más rápido

Un joven que vive en casa de sus padres suele tener menos gastos fijos. Aunque puede colaborar con una parte de los recibos, la comida o las tareas del hogar, normalmente no tiene que pagar un alquiler completo.

Con un sueldo mensual de 1.300 euros, podría organizar su dinero de la siguiente forma:

  • 200 euros para colaborar en casa.
  • 150 euros para transporte, teléfono y otros gastos básicos.
  • 200 euros para ocio, ropa y salidas.
  • 100 euros para crear un fondo de emergencia.
  • 650 euros destinados al ahorro para el coche.

Ahorrando 650 euros cada mes, reuniría 7.800 euros en un año. Esta cantidad podría permitirle comprar un coche usado sin necesidad de solicitar un préstamo o, al menos, pagar una entrada importante.

No obstante, se recomienda no gastar todos los ahorros en la compra. Conviene reservar entre 1.500 y 2.000 euros para imprevistos, reparaciones o gastos personales.

Por ejemplo, si el objetivo es comprar un coche de 7.000 euros y mantener un fondo de emergencia de 2.000 euros, el joven necesitaría reunir aproximadamente 9.000 euros. Ahorrando 650 euros mensuales, podría alcanzar esa cifra en unos 14 meses.

Vivir fuera de casa: más gastos y un ahorro más lento

La situación es diferente para un joven independizado. El alquiler, la alimentación, la electricidad, el agua, internet y el transporte consumen una parte importante del sueldo.

Un presupuesto mensual aproximado podría ser el siguiente:

  • 500 euros para alquiler de una habitación o vivienda compartida.
  • 120 euros para suministros e internet.
  • 220 euros para alimentación.
  • 100 euros para transporte.
  • 100 euros para teléfono, higiene y otros gastos básicos.
  • 100 euros para ocio.
  • 60 euros para imprevistos.
  • 100 euros para ahorrar para el coche.

Con este reparto, el ahorro anual sería de unos 1.200 euros. Para reunir 7.000 euros serían necesarios casi seis años. Por este motivo, la persona independizada tendría que reducir gastos, aumentar sus ingresos o buscar un coche más económico.

Si lograra ahorrar 200 euros al mes, podría reunir 2.400 euros al año y alcanzar los 7.000 euros en aproximadamente tres años. Compartir vivienda, cocinar en casa, limitar las suscripciones y controlar el ocio pueden ayudar a aumentar la cantidad destinada al ahorro.

El coche cuesta más que su precio de compra

Comprar un automóvil no es el final del gasto. Antes de tomar una decisión, hay que calcular cuánto costará mantenerlo.

Entre los principales gastos se encuentran:

  • El seguro.
  • El combustible.
  • El mantenimiento y las reparaciones.
  • Los impuestos.
  • La inspección técnica.
  • El aparcamiento.
  • El cambio de neumáticos.

Dependiendo del vehículo y del uso que se haga, mantener un coche puede costar entre 200 y 350 euros al mes. Para una persona que cobra 1.300 euros y vive independizada, esta cantidad puede desequilibrar seriamente su presupuesto.

Por ello, antes de comprarlo conviene realizar una prueba: guardar durante varios meses una cantidad similar a la que costaría mantener el coche. Si el joven puede ahorrar ese dinero sin endeudarse ni dejar de pagar sus gastos básicos, probablemente estará preparado para asumir la compra.

Evitar préstamos largos y compras impulsivas

Financiar un coche puede parecer una solución rápida, pero las cuotas y los intereses aumentan el precio final. Una mensualidad de 200 euros puede resultar asumible al principio, aunque debe sumarse al seguro, al combustible y al mantenimiento.

Para un sueldo de 1.300 euros, lo más prudente es comprar un vehículo sencillo, fiable y adecuado a las necesidades reales. El primer coche no tiene que ser nuevo ni representar un símbolo de estatus.

También es recomendable comparar precios, revisar el historial del vehículo y solicitar la opinión de un mecánico antes de comprar un coche de segunda mano.

Dos situaciones, una misma regla: planificar antes de gastar

El joven que vive con sus padres puede ahorrar más de la mitad de su sueldo y comprar un coche en poco más de un año. El que vive fuera tendrá que ampliar el plazo, reducir el presupuesto del vehículo o encontrar nuevas fuentes de ingresos.

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En ambos casos, la clave es establecer una cantidad fija de ahorro al recibir el salario, mantener un fondo para emergencias y calcular el coste real del coche. Comprar un automóvil puede facilitar la movilidad y ofrecer independencia, pero no debería convertirse en una carga económica que impida pagar los gastos básicos o ahorrar para el futuro.

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