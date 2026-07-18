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Multas de 200 euros por no llevar el chaleco en la moto: el BOE confirma la obligatoriedad de esta prenda y el uso de guantes pese a las altas temperaturas

Se permite la circulación por el arcén derecho cuando exista una congestión de tráfico sin exceder la velocidad de 30 kilómetros por hora y previa señalización del tramo

Multas de 200 euros por no llevar el chaleco en la moto: el BOE confirma la obligatoriedad de esta prenda y el uso de guantes pese a las altas temperaturas

Multas de 200 euros por no llevar el chaleco en la moto: el BOE confirma la obligatoriedad de esta prenda y el uso de guantes pese a las altas temperaturas / Europa Press

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Manuel Riu

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, una modificación del Reglamento General de Circulación para mejorar la protección de los usuarios vulnerables en la vía y que fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal, entre otras medidas.

Así lo ha dado a conocer este martes la ministra portavoz, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Son medidas pioneras que nos convierten en un país referente en seguridad vial", ha afirmado. En vías urbanas se incorporan nuevas normas que son específicas para ciclistas. Así, circularán preferentemente por el centro del carril y los conductores de vehículos a motor deberán dejar una separación mínima de 5 metros con los ciclistas que les precedan en el mismo carril.

Además, en vías de un solo carril, con la velocidad limitada a 30 kilómetros por hora o inferior y previa a la señalización perceptiva, la autoridad municipal podrá permitir circular en dos sentidos, según ha explicado la ministra.

Respecto a las motocicletas, se permite la circulación por el arcén derecho cuando exista una congestión de tráfico sin exceder la velocidad de 30 kilómetros por hora y previa señalización del tramo.

Se establece el uso obligatorio de guantes de protección para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores en vías interurbanas y el uso de un calzado cerrado en todo tipo de vías. Ambas son una infracción grave cuya sanción económica es de 200 euros.

Asimismo, los cascos de protección de los usuarios de ciclomotores tendrán que estar obligatoriamente homologados y no simplemente certificados. Los 'riders' que desarrollen su actividad profesional en motocicleta deberán llevar chaleco reflectante en todo momento. Es una infracción grave con sanción económica de 200 euros.

Sobre otras normas en vías interurbanas, la ministra Elma Saiz ha destacado que los vehículos que rebasen a otros vehículos que están inmovilizados por accidente o por avería deben dejar una separación lateral de 1,5 metros y reducir la velocidad en, al menos, 20 kilómetros sobre el límite existente.

También se introduce la obligación del uso del elemento reflectante por parte de peatones que transiten por vías interurbanas durante la noche o en condiciones de escasa visibilidad.

En autovías y autopistas, cuando la circulación sea dificultada por la nieve, está prohibido adelantar y se va a circular por el carril de la derecha, dejando libre el carril de la izquierda para que circulen vehículos de emergencia o quitanieves.

Cuando con motivo de una retención de vehículos circulen a paso de peatón o se detengan deberán orillarse de manera que dejen un espacio central libre para permitir el paso de vehículos de policía y demás servicios de emergencia, espacio denominado 'carril de emergencia'.

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En pasos para peatones con semáforo en vías urbanas, como norma general, no podrá coincidir la luz ámbar intermitente para vehículos con la luz verde para peatones.

Fuente: La Nueva España

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