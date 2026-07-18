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Multado un conductor con 600 euros tras parara en un control aleatorio y dar negativo en alcohol pero sobrepasar el ruido permitido: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Multa también de 800 euros a un conductor por circular a 57 kilómetros por hora

Multado un conductor con 600 euros tras parara en un control aleatorio y dar negativo en alcohol pero sobrepasar el ruido permitido: la Guardia Civil extrema la vigilancia

Multado un conductor con 600 euros tras parara en un control aleatorio y dar negativo en alcohol pero sobrepasar el ruido permitido: la Guardia Civil extrema la vigilancia / EFE

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Manuel Riu

La Policía Local de Elda (Alicante) ha sancionado a los conductores de dos ciclomotores por superar los límites máximos de ruido permitidos tras hacer modificaciones técnicas en los sistemas de escape.

Los agentes han realizado inspecciones aleatorias de ciclomotores, durante las que doce vehículos de este tipo fueron controlados y cinco de ellos tuvieron que pasar la prueba de sonometría, han informado fuentes municipales en un comunicado.

Los conductores de dos de estos vehículos fueron sancionados por superar los límites permitidos de ruido y haber realizado en ellos modificaciones técnicas, que en el caso de uno de los vehículos eran "de importancia".

Los titulares de estos dos ciclomotores han sido citados para dentro de dos semanas, con el objetivo de comprobar que las modificaciones técnicas han sido suprimidas y cumplen con la normativa de ruidos. Conducir un ciclomotor que supera los límites de ruido permitidos conlleva multas que oscilan entre los 200 y los 600 euros. El importe exacto y la posible inmovilización del vehículo dependen de la ordenanza municipal de la localidad y de si el escape ha sido manipulado.

Además, dentro de la campaña de control de vehículos de movilidad personal (VMP) que la Policía Local de Elda está realizando en las últimas semanas, los agentes han inmovilizado durante los últimos días cuatro patinetes eléctricos y han sancionado a sus conductores por carecer de seguro obligatorio y documentación o por haber sido manipulados para incrementar su rendimiento, han explicado desde el consistorio.

De los cuatro patinetes inmovilizados, tres carecían de matrícula, registro y seguro obligatorio y uno de ellos no era reglamentario al poder circular a 57 kilómetros por hora (km/h). Todos los conductores fueron sancionados por estas infracciones y, en otro caso, por circular con dos ocupantes. También fue multado el conductor de un patinete por circular a más de 25 km/h.

Finalmente, en uno de los controles de tráfico realizados durante el pasado fin de semana fue sancionado el conductor de un furgón por carecer de seguro obligatoria y no haber pasado la ITV. El vehículo fue inmovilizado y trasladado al depósito.

Por otra parte, agentes de la Policía Local acudieron la semana pasada al parque situado frente a la ermita de San Antón tras recibir un aviso en el que se alertaba de la presencia de un grupo de menores que estaba causando desperfectos.

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Cuando llegaron los efectivos pudieron comprobar que un grupo de chicos estaba arrancando césped, por lo que procedieron a contactar con sus progenitores para formalizar las correspondientes denuncias administrativas por los hechos.

Fuente: La Nueva España

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