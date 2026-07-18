Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La comarca de Toro se prepara para una vendimia adelantada y de gran intensidadConchi Moyano, soprano y directora del Festival Little Opera: “La riqueza y el movimiento que genera un proyecto cultural es muy grande, con un presupuesto que, en gran parte, revierte en la propia ciudad que lo acoge”La red de ciudades en la Ruta de la Plata reivindica en Zamora su identidad propia: "No es un Camino de Santiago"La Audiencia de Zamora valorará si revisa al alza los años de prisión para el joven condenado por participar en el acuchillamiento del piso turísticoEl ciclista Óscar Vián tras ganar la contrarreloj de la Vuelta a Zamora: "También me sé defender en un terreno llano"
instagramlinkedin

Compras

Mañana se esperan colas kilométricas para el set de dos sillas y mesa plegables para terraza más baratas del mercado: acabado de madera y fácil de plegar

Es muy fácil de plegar, por lo que ahorrarás espacio en caso de que no la quieres tener instalada todo el tiempo o la quieras guardar una vez que termine la temporada de buen tiempo

Mañana se esperan colas kilométricas para el set de dos sillas y mesa plegables para terraza más baratas del mercado: acabado de madera y fácil de plegar

Mañana se esperan colas kilométricas para el set de dos sillas y mesa plegables para terraza más baratas del mercado: acabado de madera y fácil de plegar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Cid

Si quieres darle un giro de 180 grados a tu terraza debes acudir cuanto antes a Lidl para conseguir el set de balcón de tres piezas con un diseño tan elegante como útil.

Y es que la cadena de supermercados alemana tiene a la venta un juego completo de dos sillas y mesa que hará las delicias de este espacio exterior al aire libre en tu casa.

¿Qué ofrece?

Su acabado es de madera de acacia tratada con aceite con alta resistencia a la intemperie. El juego completo cuenta con una estructura plegable estable con herrajes duraderos de acero galvanizado. Además, es muy fácil de plegar, por lo que ahorrarás espacio en caso de que no la quieres tener instalada todo el tiempo o la quieras guardar una vez que termine la temporada de buen tiempo.

Además, todo el juego viene completamente montado: listo para usar.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Noticias relacionadas y más

Precio

Pero volviendo a este completo juego de tres piezas para terraza, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 79,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estamos trabajando a más de 40 grados': UGT denuncia las condiciones laborales de los trabajadores de UPS Benavente y exige medidas urgentes
  2. Óscar del Estal, zamorano elegido Mejor Docente de España: “Este reconocimiento es el resultado directo del éxito, la entrega y el entusiasmo de los alumnos”
  3. A la venta un hotel que parece sacado de una telenovela en un pueblecito de Zamora: oportunidad única
  4. Fallece un trabajador tras sufrir un accidente laboral en una nave de Prefabricados Duero
  5. Lírica despedida a 34 años de servicio pastoral del sacerdote Agustín Chillón en Peleas de Abajo
  6. Se vende gasolinera en Zamora por jubilación: se busca inversor que valore el potencial
  7. Elvira Velasco, candidata del PP a la alcaldía de 2027: 'Quiero liderar un proyecto ilusionante, participativo y de cambio para la ciudad de Zamora
  8. Una persona detenida y otra investigada por los incendios de San Ciprián de Hermisende

Los sayagueses que reclaman una "sanidad pública digna" lamentan el "tono desalentador" de consejero

Los sayagueses que reclaman una "sanidad pública digna" lamentan el "tono desalentador" de consejero

El cautiverio del doctor Abu Safiya: alertan sobre el riesgo de muerte en prisión, Israel dice que es un “coronel” de Hamás

El cautiverio del doctor Abu Safiya: alertan sobre el riesgo de muerte en prisión, Israel dice que es un “coronel” de Hamás

Galende, un museo de arte en sus calles

Galende, un museo de arte en sus calles

GALERÍA| Galende llena sus calles de arte

GALERÍA| Galende llena sus calles de arte

Multado con 200 euros por circular a 115 kilómetros por hora en una autovía de 120 pero no fijarse en la polémica señal S-991f: la Guardia civil extrema la vigilancia

Multado con 200 euros por circular a 115 kilómetros por hora en una autovía de 120 pero no fijarse en la polémica señal S-991f: la Guardia civil extrema la vigilancia

Los implicados en los incendios de San Ciprián de Hermisende: Dos varones de 31 y 32 años

Los implicados en los incendios de San Ciprián de Hermisende: Dos varones de 31 y 32 años

Un investigado y un detenido por los incendios de San Ciprián de Hermisende

Carla Martínez, ganadora de escalada de velocidad: "GRAVITEO es muy importante, así se da visibilidad al deporte"

Carla Martínez, ganadora de escalada de velocidad: "GRAVITEO es muy importante, así se da visibilidad al deporte"
Tracking Pixel Contents