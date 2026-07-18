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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo colgante de terraza que deja el suelo libre y puedes colocar donde quieras: por solo 16,99 euros

Es un toldo de tejido de poliéster robusto y resistente a la intemperie que cuenta con protección UV especialmente eficaz

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo colgante de terraza que deja el suelo libre y puedes colocar donde quieras: por solo 16,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo colgante de terraza que deja el suelo libre y puedes colocar donde quieras: por solo 16,99 euros

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Daniel Cid

Las altas temperaturas y el calor se han convertido en el máximo protagonista de esta primera semana tras la entrada oficial del verano en nuestro país.

Por ello, si quieres resguardarte a la sombra y disfrutar de tu terraza o jardín, debes correr a Lidl para conseguir el toldo que deja el suelo libre de espacio y que puedes colgar donde quieras gracias a sus tiras.

¿Qué ofrece?

Con este toldo conseguirás una práctica protección solar para el jardín, el balcón o la terraza. Y es que es un toldo de tejido de poliéster robusto y resistente a la intemperie que cuenta con protección UV especialmente eficaz (factor de protección UV 60 según el estándar UV 801).

Cuenta, además, con bordes reforzados para una sujeción segura e incluye cuerda tensora, 6 muelles y 6 mosquetones.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Precio

Pero volviendo a este toldo que puedes colocar dónde más lo necesites, lo puedes conseguir por tan solo 16,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España

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