Ni correr ni hacer senderismo: la Guardia Civil pide evitar esta práctica durante las horas más calurosas

Las altas temperaturas golpean la península y estas jornadas calurosas pueden acarrear graves consecuencias para quien no se tome los primeros rayos de Sol con precaución. En este contexto, la Guardia Civil ha lanzado una advertencia a través de sus redes sociales, especialmente para los ciudadanos que planeen realizar actividades deportivas al aire libre durante los próximos días .

Aunque parezca una obviedad, el cuerpo de seguridad recomienda evitar la práctica de ejercicio físico en las horas de máximo calor para reducir el riesgo de sufrir problemas relacionados con las elevadas temperaturas.

"Si sales a realizar alguna actividad deportiva, atento: no la realices en horas de máximo calor", señala la publicación. Además, la Guardia Civil recuerda la importancia de mantener una hidratación constante, especialmente cuando el termómetro alcanza valores muy elevados.

El aviso también pone el foco en quienes practican senderismo, trail running o actividades similares en entornos naturales. En estos casos, se aconseja informar previamente del recorrido que se va a realizar, una medida que puede resultar clave para agilizar una búsqueda o rescate en caso de emergencia.

Los expertos recuerdan que hacer ejercicio intenso bajo altas temperaturas puede provocar deshidratación, agotamiento o incluso golpes de calor, una situación potencialmente grave que requiere atención médica inmediata.

Ante esta situación, la Guardia Civil recomienda planificar las actividades deportivas a primera hora de la mañana o al atardecer, llevar suficiente agua, utilizar ropa adecuada y evitar esfuerzos innecesarios durante las horas centrales del día.

La advertencia forma parte de la campaña #TenCabeza, con la que la Guardia Civil busca concienciar a la población sobre la importancia de adoptar hábitos seguros durante el verano y prevenir accidentes relacionados con el calor extremo.

Fuente: La Nueva España