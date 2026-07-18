¿Cuánto puede ahorrar una familia planificando el menú semanal? Este hábito ayuda a reducir el gasto
Organizar las comidas con antelación permite evitar compras impulsivas, aprovechar mejor los alimentos y disminuir el desperdicio, lo que se traduce en un importante ahorro mensual
Planificar el menú semanal se ha convertido en una de las estrategias más eficaces para ahorrar en la cesta de la compra. Dedicar unos minutos a organizar las comidas de la semana ayuda a comprar únicamente lo necesario, aprovechar los alimentos disponibles en casa y evitar que productos frescos acaben en la basura.
Menos desperdicio y compras más eficientes
Los expertos en consumo señalan que elaborar una lista de la compra basada en un menú previamente definido facilita comparar precios, aprovechar ofertas realmente útiles y reducir las compras por impulso. Además, preparar recetas que compartan ingredientes permite sacar un mayor partido a cada producto y disminuir el desperdicio alimentario.
Aunque el ahorro dependerá del tamaño de la familia y de sus hábitos de consumo, mantener una buena planificación puede suponer una reducción significativa del gasto mensual en alimentación. A ello se suma el ahorro de tiempo al evitar desplazamientos innecesarios al supermercado y la posibilidad de seguir una alimentación más variada y equilibrada sin aumentar el presupuesto.
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