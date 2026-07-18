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¿Cuánto puede ahorrar una familia planificando el menú semanal? Este hábito ayuda a reducir el gasto

Organizar las comidas con antelación permite evitar compras impulsivas, aprovechar mejor los alimentos y disminuir el desperdicio, lo que se traduce en un importante ahorro mensual

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Benito Revilla

Planificar el menú semanal se ha convertido en una de las estrategias más eficaces para ahorrar en la cesta de la compra. Dedicar unos minutos a organizar las comidas de la semana ayuda a comprar únicamente lo necesario, aprovechar los alimentos disponibles en casa y evitar que productos frescos acaben en la basura.

Menos desperdicio y compras más eficientes

Los expertos en consumo señalan que elaborar una lista de la compra basada en un menú previamente definido facilita comparar precios, aprovechar ofertas realmente útiles y reducir las compras por impulso. Además, preparar recetas que compartan ingredientes permite sacar un mayor partido a cada producto y disminuir el desperdicio alimentario.

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Aunque el ahorro dependerá del tamaño de la familia y de sus hábitos de consumo, mantener una buena planificación puede suponer una reducción significativa del gasto mensual en alimentación. A ello se suma el ahorro de tiempo al evitar desplazamientos innecesarios al supermercado y la posibilidad de seguir una alimentación más variada y equilibrada sin aumentar el presupuesto.

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