¿Cuánto puede ahorrar una familia planificando el menú semanal? Este hábito ayuda a reducir el gasto

Planificar el menú semanal se ha convertido en una de las estrategias más eficaces para ahorrar en la cesta de la compra. Dedicar unos minutos a organizar las comidas de la semana ayuda a comprar únicamente lo necesario, aprovechar los alimentos disponibles en casa y evitar que productos frescos acaben en la basura.

Menos desperdicio y compras más eficientes

Los expertos en consumo señalan que elaborar una lista de la compra basada en un menú previamente definido facilita comparar precios, aprovechar ofertas realmente útiles y reducir las compras por impulso. Además, preparar recetas que compartan ingredientes permite sacar un mayor partido a cada producto y disminuir el desperdicio alimentario.

Aunque el ahorro dependerá del tamaño de la familia y de sus hábitos de consumo, mantener una buena planificación puede suponer una reducción significativa del gasto mensual en alimentación. A ello se suma el ahorro de tiempo al evitar desplazamientos innecesarios al supermercado y la posibilidad de seguir una alimentación más variada y equilibrada sin aumentar el presupuesto.