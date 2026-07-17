La presión de los neumáticos que puede ayudarte a reducir el consumo de combustible y ahorrar al volante

Mantener la presión correcta de los neumáticos es una de las medidas más sencillas para ahorrar combustible. Cuando las ruedas circulan con una presión inferior a la recomendada por el fabricante, aumenta la resistencia a la rodadura, lo que obliga al motor a realizar un mayor esfuerzo y, en consecuencia, incrementa el consumo.

Una revisión que apenas lleva unos minutos

Los expertos aconsejan comprobar la presión al menos una vez al mes y siempre con los neumáticos en frío, siguiendo los valores indicados por el fabricante del vehículo. Circular con la presión adecuada no solo contribuye a reducir el consumo de combustible, sino que también favorece un desgaste más uniforme de las ruedas y mejora la estabilidad y la distancia de frenado.

Además de revisar la presión, evitar transportar peso innecesario, mantener una conducción suave y realizar un correcto mantenimiento del vehículo son hábitos que ayudan a reducir el gasto en carburante. Un pequeño gesto que puede traducirse en un ahorro a lo largo del año y, al mismo tiempo, aumentar la seguridad en cada desplazamiento.