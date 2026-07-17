La presión de los neumáticos que puede ayudarte a reducir el consumo de combustible y ahorrar al volante
Revisar este aspecto con frecuencia no solo mejora la seguridad, sino que también puede disminuir el gasto en carburante y alargar la vida útil de las ruedas
Mantener la presión correcta de los neumáticos es una de las medidas más sencillas para ahorrar combustible. Cuando las ruedas circulan con una presión inferior a la recomendada por el fabricante, aumenta la resistencia a la rodadura, lo que obliga al motor a realizar un mayor esfuerzo y, en consecuencia, incrementa el consumo.
Una revisión que apenas lleva unos minutos
Los expertos aconsejan comprobar la presión al menos una vez al mes y siempre con los neumáticos en frío, siguiendo los valores indicados por el fabricante del vehículo. Circular con la presión adecuada no solo contribuye a reducir el consumo de combustible, sino que también favorece un desgaste más uniforme de las ruedas y mejora la estabilidad y la distancia de frenado.
Además de revisar la presión, evitar transportar peso innecesario, mantener una conducción suave y realizar un correcto mantenimiento del vehículo son hábitos que ayudan a reducir el gasto en carburante. Un pequeño gesto que puede traducirse en un ahorro a lo largo del año y, al mismo tiempo, aumentar la seguridad en cada desplazamiento.
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