A la hora de viajar intentamos meter todo lo que podemos en la maleta para poder lucir los mejores looks en el destino de vacaciones al que vamos. Por ello, para evitar arrugas inesperadas y no estropear nuestro estilo, lo mejor es tener a mano una plancha con la que poder dejar nuestra ropa lista en segundos.

Así que corre a Lidl para conseguir la plancha de vapor de viaje 1100 W que tiene un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Se trata de un producto ideal para planchar con vapor y en seco. Y es que este accesorio es perfecto para vacaciones y viajes de negocios. Se caracteriza por su tiempo de calentamiento corto para una rápida disponibilidad. Además, puedes conectarla en cualquier lado debido a su uso internacional gracias al selector de voltaje y fácil de guardar gracias a su forma compacta.

Tiene un mango plegable para un almacenamiento que ahorra espacio y una suela de cerámica para un deslizamiento óptimo. También cuenta con ajuste de temperatura variable para un planchado delicado y potente golpe de vapor para alisar fácilmente tejidos gruesos y arrugas rebeldes.

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir la potente plancha de vapor de viaje más barata del mercado: por solo 11,99 euros / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a plancha de vapor de viaje 1100 W, la puedes conseguir por tan solo 11,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España