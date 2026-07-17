Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el moldeador de pelo más barato del mercado: para unas ondas surferas modernas y definidas

Con la llegada del verano es momento de acudir a fiestas, eventos y disfrutar junto a los nuestros. Por ello, si quieres estar perfecta, debes correr a Lidl para conseguir el moldeador de pelo de la maraca Cien Beauty.

Y es que la cadena de supermercados alemana cuenta con este producto que nos dará un cambio de look al momento y, lo mejor de todo, sin que apenas lo notemos en nuestro bolsillo.

¿Qué ofrece?

El moldeador de pelo de Lidl es perfecto para conseguir unas ondas surferas modernas y definidas. Triple ondulador para un resultado de ondas uniforme que gracias a sus tubos calentadores de 32 mm crean un aspecto especialmente natural.

Tiene un revestimiento de cerámica y turmalina para un cabello brillante y suave y 11 temperaturas ajustables (100–200 °C) para cada tipo de cabello. Además, gracias a su superficie amplia (117 x 119 x 33 mm) moldea una gran cantidad de cabello en un solo paso. El producto incluye guante para el peinado del cabello.

Moldeador de pelo. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a este moldeador de pelo, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 17,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España