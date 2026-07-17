Con la llegada del verano, el calor y los días soleados es tiempo de barbacoas. Así que si todavía no dispones de una, tienes la suerte de poder correr a Lidl a conseguir la opción perfecta y al mejor precio.

Y es que la famosa cadena de supermercados pone a la venta y en oferta su barbacoa redonda de carbón que puedes levar donde quieras gracias a su tamaño compacto y a su facilidad de transporte.

¿Qué ofrece?

Se trata de una barbacoa ligera, robusta y estable que cuenta con un Brasero esmaltado con pantalla cortavientos. Cuenta también con una rejilla de cocción regulable en altura en 4 posiciones con mango desmontable.

Su diseño no puede ser más cómodo gracias a su estructura estable con patas protectoras para el suelo. Tiene una capacidad de carbón: 0,55 kg y su peso de 1,54 kilos.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa redonda plegable más barata del mercado: por solo 8,99 euros / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a la barbacoa redonda, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 8,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España