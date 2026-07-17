Ahora que el verano hace acto de presencia y de que vamos a disponer de más tiempo libre gracias a las vacaciones, hay que aprovechar los ratos libres para salir a practicar deporte. Y si, además, es en compañía de nuestro fiel compañero peludo, mejor.

Así que antes de calzarte las zapatillas para hacer running, deberías ir rápido a los supermercados Lidl para conseguir el collar para perro con correa perfecto para hacer este deporte y a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Se trata de un collar de tamaño ajustable con cierre de clic y una anilla metálica y de longitud ajustable con mosquetón con articulación giratoria y tres anillas en D. La Longitud de la correa: aprox. 180 cm (ajustable a aprox. 96,5 / aprox. 120 / aprox. 155 cm de longitud). Además, tal y como explican desde la propia cadena de supermercados, este producto se puede lavar a mano.

Lidl también ofrece una correa de adiestramiento con una longitud de, aproximadamente, 5 metros que es ideal para paseos con mucha libertad de movimiento para el perro.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la correr running para perro más barata del mercado: por solo 2,49 euros / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a este correa para perro perfecta para practicar deporte juntos, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 2,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España