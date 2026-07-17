Cuatro areneros por menos de 60 euros para que los más pequeños se diviertan como en los parques de antes

¿Te acuerdas de los parques de arena de antaño? Ahora son de césped artificial o de caucho, pero hace no muchos años los parques estaban llenos de arena donde los niños se pasaban horas y horas haciendo montones, túneles y formas. Sin embargo, por cuestiones de salubridad, la arena fue desapareciendo poco a poco de estos espacios, a priori concebidos para público infantil pero utilizados por adultos y animales. Colillas, trozos de vidrio o excrementos de animales acababan en estos parques como consecuencia de su mal uso.

Sin embargo, la posibilidad de que nuestros hijos jueguen en areneros seguros está al alcance de nuestra mano y de nuestro bolsillo, con areneros infantiles por menos de 57 euros. Estas son las cuatro opciones que podemos encontrar en Lidl.

Estos areneros fomentan el espíritu explorador, la fantasía y la creatividad de los más pequeños y mayores, ya que la edad recomendada es a partir de un año, o año y medio.

Cuatro modelos diferentes de arenero

Areneros infantiles. / Lidl

El más barato: 26,99 euros

Posee 4 esquinas redondeadas para sentarse que ofrecen mucho espacio para varios niños. Trae una lona para el suelo que evita el crecimiento de malas hierbas y permite el drenaje del agua. Además, también viene con una lona de cobertura impermeable que protege de la lluvia, las hojas y los animales.

Con techo y heladería: 56,99 euros

Este arenero está fabricado con madera estable con certificación FSC™ y esquinas protectoras de plástico. Cuenta con 2 orificios para cucuruchos de helado de arena y 2 recipientes de plástico. Además de lona de suelo, incluye un techo regulable en altura e inclinable que brinda protección contra los rayos UV y mantiene la lluvia, las hojas y los animales alejados de la zona de juego.

Con compartimentos: 38,99 euros

Este arenero viene con compartimentos tanto para la arena o los juguetes como para el agua. Posee un asiento con tapa extraíble como espacio de almacenamiento para el recipiente de agua y los juguetes. También viene con un recipiente de agua plegable con un volumen de 10 litros.

Con pared de juegos de agua: 46,99 euros

Este viene con un espacio de almacenamiento, tapa, pizarra y abundantes accesorios para crear una cascada individual. Posee una pared de juegos con abundantes accesorios que se pueden fijar y desplazar fácilmente. Además, la tapa se puede cerrar de forma fácil.

Lidl, un supermercado con grandes ofertas en su bazar

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.