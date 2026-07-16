¿Es mejor llenar el depósito o echar solo 20 euros? La respuesta depende de más factores de los que imaginas
El precio del combustible, el uso del vehículo y la planificación de los desplazamientos influyen en la decisión
Muchos conductores se preguntan si es más conveniente llenar el depósito cada vez que acuden a la gasolinera o limitar el repostaje a una cantidad fija, como 20 euros. Aunque desde el punto de vista del consumo del vehículo no existe una diferencia significativa, la decisión puede afectar a la economía doméstica y a la comodidad en el día a día.
Planificación y ahorro, las claves
Llenar el depósito permite realizar menos visitas a la gasolinera y protege durante más tiempo frente a posibles subidas del precio del combustible. Sin embargo, quienes realizan pocos kilómetros o disponen de un presupuesto ajustado suelen optar por repostajes parciales para repartir el gasto a lo largo del mes.
Los expertos coinciden en que el verdadero ahorro no depende de la cantidad que se reposte, sino de mantener una conducción eficiente, revisar la presión de los neumáticos, evitar aceleraciones bruscas y comparar los precios entre estaciones de servicio. De este modo, tanto si se llena el depósito como si se echan 20 euros, el consumo final estará mucho más condicionado por los hábitos de conducción que por la cantidad de combustible que se reposte.
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