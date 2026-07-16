Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España pasa a la final: "Somos el mejor equipo del mundo"Elvira Velasco posible candidata a la Alcaldía de Zamora por el PPNuevos nombramientos pastorales en la diócesis de ZamoraPeña Trevinca incluiye una rampa para personas con movilidad reducidaEl Zamora CF presenta a Chaquetín y Oji | Entrenadores
instagramlinkedin

¿Es mejor llenar el depósito o echar solo 20 euros? La respuesta depende de más factores de los que imaginas

El precio del combustible, el uso del vehículo y la planificación de los desplazamientos influyen en la decisión

La crisis de Oriente Medio obliga al 90% de los españoles a recortar en gasolina

La crisis de Oriente Medio obliga al 90% de los españoles a recortar en gasolina

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Benito Revilla

Muchos conductores se preguntan si es más conveniente llenar el depósito cada vez que acuden a la gasolinera o limitar el repostaje a una cantidad fija, como 20 euros. Aunque desde el punto de vista del consumo del vehículo no existe una diferencia significativa, la decisión puede afectar a la economía doméstica y a la comodidad en el día a día.

Planificación y ahorro, las claves

Llenar el depósito permite realizar menos visitas a la gasolinera y protege durante más tiempo frente a posibles subidas del precio del combustible. Sin embargo, quienes realizan pocos kilómetros o disponen de un presupuesto ajustado suelen optar por repostajes parciales para repartir el gasto a lo largo del mes.

Noticias relacionadas y más

Los expertos coinciden en que el verdadero ahorro no depende de la cantidad que se reposte, sino de mantener una conducción eficiente, revisar la presión de los neumáticos, evitar aceleraciones bruscas y comparar los precios entre estaciones de servicio. De este modo, tanto si se llena el depósito como si se echan 20 euros, el consumo final estará mucho más condicionado por los hábitos de conducción que por la cantidad de combustible que se reposte.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents