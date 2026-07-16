Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora amasadora de mano más barata del mercado: domina las masas más pesadas y es perfecta para prepara pan, pizza o bollería

Ahora que los pequeños de la casa ya están de vacaciones y los adultos cuentan las horas para coger las suyas, qué mejor manera de aprovechar el tiempo que correr a Lidl para conseguir la batidora amasadora premium 500 W.

De esta manera, podrás preparar solo o acompañado impresionantes platos caseros para disfrutar tras una jornada de playa o piscina. Y lo mejor es que apenas tendrás que gastar dinero en conseguirlo.

¿Qué ofrece?

Esta batidora amasadora premium de Lidl cuenta con un potente motor de 500 W. Tiene 5 niveles de velocidad, modo de velocidad lenta para un arranque potente y con pocas salpicaduras y un botón turbo que cambia a la velocidad máxima en cualquier nivel de velocidad.

Esta batidora de la marca Silvercrest tiene 2 varillas batidoras para preparar nata, claras de huevo a punto de nieve y pasteles y 2 ganchos amasadores para preparar pan, masa de pizza y bollería con levadura.

Amasadora. / Lidl

Cuenta, además, con un práctico botón de expulsión para retirar fácilmente los accesorios y mango ergonómico. Además, junto a la batidora se incluyen 5 sugerencias de recetas para que puedas sacar a relucir al chef que llevas dentro.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a esta batidora Premium de Lidl, la puedes conseguir por tan solo 17,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España