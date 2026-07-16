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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la butaca plegable de terraza o camping más barata del mercado: por solo 11,99 euros

Tiene posavasos integrado, por lo que podrás relajarte con tu bebida favorita en mitad de un entorno natural o en la comodidad del hogar

Lidl.

Lidl.

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Daniel Cid

Con la llegada del buen tiempo solemos pasar más tiempo al aire libre, ya sea en el exterior de nuestra casa, en la terraza o jardín o en la naturaleza haciendo un picnic o un camping.

Por ello, debes correr a Lidl para conseguir la silla de camping plegable que apenas ocupa espacio y que está disponible a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Se trata de una estructura de acero estable con funda resistente que cuenta con un reposabrazos de altura regulable y posavasos integrado, por lo que podrás relajarte con tu bebida favorita en mitad de un entorno natural o en la comodidad del hogar.

Un detalle que enamora de este producto es que es plegable hasta un tamaño compacto por lo que lo puedes guardar con facilidad en cualquier rincón de tu casa y, más aún, en el maletero de tu coche o de tu furgoneta.

Silla.

Silla. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Precio

Pero volviendo a esta silla de camping plegable, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 11,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España

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