Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: por solo 9,99 euros

Si eres un amante del café debes saber que la cadena de supermercados Lidl cuenta con una cafetera estilo italiano con el que podrás comenzar tus mañana de la mejor manera posible y con un aroma al mejor café.

Y es que en estas famosas tiendas, que siempre tienen los mejores precios y descuentos, puedes conseguir la cafetera italiana Silvercrest a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Esta cafetera de Lidl es perfecta para la preparación de un expreso fuerte y aromático. Con un solo preparado tendrás para servir café en 9 tazas. Cuenta con un cuerpo y colador de aluminio ligero y filtro, colador y junta extraíbles. La capacidad útil es de 330 ml.

Preparar el café con este cafetera no puede ser más sencillo. Lo que tienes que hacer es: 1. Llenar la base con agua hasta 1 cm por debajo de la válvula de seguridad. 2. Colocar el filtro y llenarlo con café molido (no presionar). 3. Enroscar firmemente la jarra en la base y cerrar la tapa. 4. Calentar el agua a fuego medio; el expreso listo fluirá a través del tubo ascendente hacia la jarra. 5. ¡A disfrutar!

Cafetera. / Lidl

Esta cafetera está disponible en color plateado o negro, por lo que dará un estilo retro a tu cocina.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a la cafetera italiana, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 9,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España