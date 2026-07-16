Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos maletas trolley de cabina y bodega más baratas del mercado: con cuatro ruedas y muy ligeras

El verano ha llegado de manera oficial y las vacaciones están a la vuelta de la esquina. Seguro que ya son muchos los que tiene sus billetes de avión preparados para disfrutar del merecido descanso en un lugar de playa o conocer otros destino fuera del país.

Por ello, para viajar de la forma más cómoda posible, lo mejor es correr a Lidl para conseguir el juego de dos maletas de viaje de Esmara a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Estas dos maletas son especialmente ligeras y cuentan con un candado de combinación Travel Sentry® Approved: válido en más de 55 países, entre ellos, EE. UU., Canadá, Japón, Israel, China, Alemania, Países Bajos, Corea del Sur y Suiza. Además, añaden función de sistema TSID para una identificación más rápida del equipaje perdido.

Un detalle que enamora de este juego de maletas es que son de volumen ampliable mediante cremallera perimetral, asa telescópica de 4 posiciones con botón de bloqueo. Desplazarte con ellas no puede ser más sencillo gracias a sus 4 ruedas dobles de marcha suave (360°).

Maletas. / Archivo

En cuanto a su espacio, destaca el interior funcional con compartimentos con cremallera, cintas de sujeción cruzadas y 2 bolsas independientes para la ropa sucia o los zapatos, así como su compartimento para documentos en la parte delantera, compartimento principal con cremallera de 2 vías.

El juego de maletas se completa con sus asas acolchadas y asa de transporte lateral y la cremallera de alta calidad de la marca YKK.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a este juego de dos maletas, puedes conseguir en Lidl el pack completo por tan solo 74,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España