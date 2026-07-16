Relajarse en la terraza o en nuestro jardín es uno de los mayores placeres ahora que está aquí el verano y las vacaciones, para muchos, a la vuelta de la esquina.

Por ello debes acudir a tu supermercados Lidl más cercano para conseguir el colchón plegable de la marca Livarno a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Se trata de un comodísimo colchón plegable versátil que, plegado, también se puede utilizar como asiento. Cuenta con un núcleo de espuma de alta calidad para un sueño reparador. Además, que no te preocupen las inclemencias del tiempo o las manchas propias del verano como el sudor, los helados u otra inesperada dado que cuenta con una funda extraíble lavable a máquina

Además, puedes llevarlo donde quieras gracias a su práctica bolsa de transporte para guardarlo y transportarlo de forma segura. En cuanto a sus medidas, desplegado: aprox. 190 x 65 x 8,5 cm (L x An x Al), como asiento: aprox. 63 x 65 x 25,5 cm (L x An x Al).

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el sofá plegable de terraza más barato del mercado: núcleo de espuma de alta calidad para un sueño reparador / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a este cómodo colchón desplegable de Lidl, lo puedes conseguir por tan solo 36,99 haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España