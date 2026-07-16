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Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el juego de 2 sillones de respaldo alto de aluminio plegable más barato del mercado: desde una postura erguida hasta una cómoda posición reclinada

El respaldo ajustable se puede fijar en 7 posiciones diferentes, desde una postura erguida para comer hasta una cómoda posición reclinada para tomar el sol

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente rallador de verduras eléctrico más barato del mercado: es ideal para las ensaladas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente rallador de verduras eléctrico más barato del mercado: es ideal para las ensaladas

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D.C.

Descansar en nuestra terraza o jardín es un lujo. Pero lo es aún más si contamos con el pack de butacas que ofrece Lidl a un precio espectacular si lo compras ahora mismo.

Y es que hablamos del pack de sillón plegable de aluminio Houston, 2 unidades que ofrece la cadena por un total (el conjunto) de 89,99 euros,

¿Qué ofrece?

¡Convierte tu jardín, balcón o terraza en un oasis de bienestar! El juego de 2 sillones de respaldo alto de aluminio de la serie »Houston« de LIVARNO te ofrece la combinación perfecta de diseño moderno, máximo confort y práctica funcionalidad.

Los sillones son ideales para pasar horas de relax al aire libre. El respaldo ajustable se puede fijar en 7 posiciones diferentes, desde una postura erguida para comer hasta una cómoda posición reclinada para tomar el sol. La ligera estructura de aluminio con recubrimiento en polvo es resistente a la oxidación y garantiza una gran estabilidad. El revestimiento textil resistente a la intemperie y a los rayos UV se adapta ergonómicamente a tu cuerpo y ofrece un alto confort al sentarse, incluso sin cojines adicionales. Los robustos reposabrazos de plástico de fácil cuidado completan el diseño. Los sillones de respaldo alto se pueden plegar y guardar en pocos pasos para ahorrar espacio. Las patas antideslizantes garantizan un soporte seguro y protegen el suelo. Los sillones de respaldo alto de aluminio de LIVARNO son el complemento ideal para otros artículos de la serie Houston.

Para la limpieza, en la mayoría de los casos, basta con agua tibia y un paño suave. Para la suciedad persistente, se puede utilizar una solución jabonosa suave. Importante: evita los productos de limpieza agresivos y las limpiadoras de alta presión para no daña las fibras textiles.

Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el juego de 2 sillones de respaldo alto de aluminio plegable más barato del mercado: desde una postura erguida hasta una cómoda posición reclinada / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

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Precio

Pero volviendo a este pack de sillón plegable de aluminio Houston, 2 unidades que ofrece Lid, lo puedes conseguir por tan solo 89,99 euros haciendo cli AQUÍ.

Fuente: La Nueva España

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