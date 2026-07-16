¿Cuánto cuesta tener una piscina? Estos son los gastos que debes tener en cuenta para ahorrar

Disfrutar de una piscina en casa supone un importante valor añadido durante el verano, pero también implica una serie de gastos que conviene conocer. El consumo de agua, el funcionamiento del sistema de depuración, los productos químicos y las tareas de mantenimiento forman parte de los costes habituales para mantener el agua en buenas condiciones.

Pequeños gestos para reducir el gasto

Ahorrar en el mantenimiento de la piscina es posible si se adoptan algunas medidas sencillas. Utilizar una cubierta cuando no se usa ayuda a reducir la evaporación del agua y mantiene la temperatura, mientras que programar la depuradora en las horas necesarias evita un consumo eléctrico innecesario. También es recomendable controlar periódicamente el nivel de pH y cloro para evitar un exceso de productos químicos.

Además, retirar hojas e impurezas de forma regular y revisar el estado de los filtros contribuye a mejorar el rendimiento del sistema de depuración. Con un mantenimiento adecuado y una buena planificación, es posible reducir los costes de la piscina sin comprometer la calidad del agua ni el confort durante toda la temporada de baño.