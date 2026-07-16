¿Compensa comprar una freidora de aire? Así puede ayudarte a ahorrar en la factura de la luz
Este pequeño electrodoméstico consume menos energía que un horno convencional
La freidora de aire se ha convertido en uno de los electrodomésticos más populares de los últimos años, pero muchos consumidores se preguntan si realmente compensa su compra desde el punto de vista económico. La respuesta es que, en muchos casos, sí puede suponer un ahorro, especialmente si sustituye al horno eléctrico para cocinar pequeñas y medianas cantidades de alimentos.
El ahorro depende del uso
Aunque una freidora de aire puede alcanzar una potencia elevada, normalmente necesita menos tiempo de cocción y calienta un espacio mucho más reducido que un horno convencional. Esto hace que, para recetas como patatas, verduras, pollo o alimentos congelados, el consumo eléctrico sea, por lo general, inferior.
Sin embargo, el ahorro no está garantizado por el simple hecho de comprar este aparato. Si ya se dispone de otros electrodomésticos eficientes o se utiliza el horno para preparar grandes cantidades de comida, la diferencia puede ser menor. Los expertos recomiendan elegir la opción más adecuada según la cantidad de alimentos que se vaya a cocinar y aprovechar al máximo cada uso para reducir el consumo energético sin renunciar a la comodidad.
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