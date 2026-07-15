Si tienes la suerte de tener en casa una terraza o jardín debes correr a Lidl a conseguir la tumbona plegable que tiene el mejor precio y que, además, puedes guardarla donde tú quieras y a sí evitar que te ocupe un espacio innecesario.

Y es que este asiento de Lidl está disponible actualmente por un precio de 36,99 euros.

¿Qué ofrece?

Se trata de un asiento ideal para el jardín o la terraza que es de madera de acacia aceitada con certificado FSC®. Cuenta con un respaldo reclinable en 3 posiciones y una funda cómoda de material resistente al desgarro y de secado rápido-

Otro detalle es que esta butaca te llega a casa totalmente montada y lista para usar. Además, también tiene una funda extraíble que podrás lavar cuando lo necesite. Esta butaca está disponible con un color de la tela: antracita o beis.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona plegable de terraza más barata el mercado: respaldo reclinable en 3 posiciones / lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a esta hamaca, la puedes conseguir por tan solo 36,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España