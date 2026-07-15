Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de dos butacas plegables de terraza más baratos del mercado: respaldo regulable en 7 posiciones mediante los reposabrazos

No hay nada mejor que aprovechar el tiempo libre para poder descansar en nuestra terraza o jardín, ya sea en la soledad de nuestro hogar o con la familia y amigos. Por ello, si quieres hacerlo de la forma más práctica posible, debes correr a Lidl y hacerte con las sillas de aluminio Miami de Livarno.

Se trata de un set que incluye dos sillas y por solo 8,99 euros.

Estas sillas son resistentes a la intemperie y a los rayos UV. Cuenta con una estructura de aluminio con revestimiento de polvo y un asiento y respaldo de cuerda de PE.

Uno de los detalles que encanta de esta silla es que tiene un respaldo regulable en 7 posiciones mediante los reposabrazos que, además, es lo suficientemente alto para cubrir toda la espalda.

Además, estas sillas son plegables, por lo que las puedes apilar en cualquier rincón una vez que acabe el verano o para guardarles cuando necesites. Y es que una de las grandes ventajas de estas sillas es que apenas ocupan espacio cuando no las estás utilizando y las puedes colocar donde haga falta.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Fuente: La Nueva España