Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cortapelos que también sirve para barba más barato del mercado: por solo 12,99 euros

Con la llegada de calor muchos prefieren tener el pelo más corto y fresco. También es más cómodo para disfrutar de la playa o la piscina y no preocuparnos por nuestro peinado posterior.

Por ello, si quieres estar perfecto estos meses, debes acudir a Lidl para conseguir la recortadora de pelo y barba 5 en 1 que tiene actualmente un precio de tan solo 12,99 euros.

Descubre el cortapelos y barbero Cien, tu versátil dispositivo 5 en 1 para un estilo perfecto de la cabeza a la barba. Con cuchillas de acero inoxidable afiladas con precisión y varios accesorios, te ofrece resultados de corte óptimos y durabilidad. Ya sea que quieras cortar, recortar, contornear, perfilar o afeitar, este cortador se adapta a tus necesidades. Gracias a su mango ergonómico, se adapta cómoda y seguramente a la mano, mientras que la práctica función de bloqueo de viaje lo convierte en el compañero ideal para llevar.

Cuenta con accesorios para cortar, recortar, contornear, perfilar y afeitar y cuchillas de acero inoxidable afiladas con precisión para resultados de corte óptimos y durabilidad. También puedes encontrar accesorio de afeitado con cuchilla flotante para un afeitado apurado y cómodo; accesorio para barba con 1 peine para 4 longitudes de corte diferentes (3, 4, 5 y 6 mm) y accesorio para el pelo con 4 peines para 4 longitudes de corte diferentes (3, 6, 9 y 12 mm) y 1 peine con rueda de ajuste de 1 a 10 mm.

Además cuenta con un recortador de precisión para contornear bigote, cejas y patillas así como un cabezal de corte extraíble y lavable para una fácil limpieza bajo el grifo.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a este cortapelos 5 en 1, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 12,99 haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España