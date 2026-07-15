Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el altavoz inalámbrico más potente y barato del mercado: diseño retro compacto y ligero, perfecto para llevar a cualquier parte

Llega el verano y es el momento de bajar a la playa o la pisicna. Y qué mejor manera de relajarse tras un baño quye aprovechar para escuchar la mejoir múscia. Por ello, Lidl tiene ahora mismo a un precio espectacular el altavoz Retro Bluetooth que te recordará a los diseños más clásicos de este tipo de dispositivos.

Así que no lo dudes y acude a tu supermercado Lidl más cercano a conseguir esta ganga que, sin duda, hará las delicias de tu verano ya sea en familia, con amigos o, simplemente, disfrutando tú solo de un relato de relax.

Con un diseño retro compacto y ligero, perfecto para llevar a cualquier parte este altavoz portátil (2 x 15 W RMS) tiene un un sonido impresionante y graves potentes. Cuenta con transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth® y hasta 6 horas de reproducción de música (a volumen medio).Tiene función True Wireless Stereo (TWS): sonido estéreo inalámbrico entre dos altavoces y posibilidad de conexión de reproductores externos (p. ej., reproductores de MP3) a través de la entrada auxiliar de 3,5 mm.

Además, incorpora mandos giratorios para ajustar el volumen, los graves y los agudos y con una práctica correa de transporte para facilitar su transporte. No te preocupes por llevarlo a la playa o la piscina ya que gracias a sus carcasa protegida contra salpicaduras de agua (IPX4) no habrá problema si se moja.

Su descuento duro

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a este altavoz, lo puedes conseguir en Lidl por tan solo 31,99 euros. Recuerda que lo puedes comprar tanto en las tiendas físicas de Lidl como haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España