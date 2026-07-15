¿Cuál es el día más barato para reservar vuelos? Elegir el momento adecuado puede ayudarte a ahorrar en tus viajes
La antelación, la flexibilidad y el día en el que se realiza la compra pueden influir en el precio final de los billetes de avión
Encontrar vuelos baratos depende de varios factores, pero el momento en el que se realiza la reserva también puede marcar la diferencia. Aunque no existe una regla fija que garantice siempre el precio más bajo, diversos análisis del sector apuntan a que reservar entre semana, especialmente los martes y miércoles, suele ofrecer más posibilidades de encontrar tarifas competitivas que hacerlo durante el fin de semana.
La flexibilidad sigue siendo la mejor aliada
Además del día de la compra, la antelación con la que se reserva el vuelo y la flexibilidad para modificar las fechas de viaje influyen de forma decisiva en el coste del billete. Evitar los periodos de mayor demanda, como festivos o vacaciones, y comparar precios en diferentes momentos puede ayudar a conseguir un mejor precio.
Los expertos también recomiendan activar alertas de precios y revisar las tarifas durante varios días antes de comprar. Combinar estas estrategias con una planificación anticipada puede traducirse en un ahorro considerable, especialmente en viajes internacionales o durante la temporada alta.
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