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¿Cuánto cuesta tener una mascota? Así puedes ahorrar sin descuidar su bienestar

Alimentación, veterinario, higiene y accesorios forman parte de los gastos habituales, aunque una buena planificación ayuda a reducir el desembolso sin afectar a la calidad de vida del animal

Un perro y un gato

Un perro y un gato

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Benito Revilla

Tener una mascota implica un compromiso que va más allá del tiempo y los cuidados diarios. Antes de adoptar un perro o un gato conviene tener en cuenta los gastos que conlleva su mantenimiento, ya que la alimentación, las visitas al veterinario, la desparasitación, las vacunas y otros productos básicos forman parte del presupuesto habitual.

Planificar el gasto marca la diferencia

Ahorrar sin comprometer el bienestar del animal es posible si se comparan precios, se aprovechan promociones en alimentos y productos de higiene y se planifican las compras. También es recomendable mantener al día las revisiones veterinarias, ya que la prevención puede evitar tratamientos más costosos en el futuro.

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Además, optar por accesorios duraderos, adquirir pienso en formatos de mayor tamaño cuando resulte rentable y evitar compras impulsivas son medidas que ayudan a reducir el gasto. En cualquier caso, los expertos recuerdan que el ahorro nunca debe afectar a aspectos esenciales como una alimentación equilibrada, la atención veterinaria o los cuidados necesarios para garantizar la salud y el bienestar de la mascota.

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