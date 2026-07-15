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Cómo ahorrar en la compra: elegir fruta de temporada puede reducir el gasto sin renunciar a la calidad

Consumir productos en su mejor momento de producción permite acceder a precios más bajos, además de disfrutar de frutas con mejor sabor y frescura

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Archivo - Consumo, precio, precios, IPC, supermercado, alimentos, compras, comprar, comprando, frutas / EUROPA PRESS - Archivo

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Benito Revilla

Comprar fruta de temporada es una de las formas más sencillas de ahorrar en la cesta de la compra. Cuando una fruta se encuentra en plena campaña de producción, la oferta es mayor y, por lo general, los precios son más bajos que los de aquellas variedades que se comercializan fuera de su época natural.

Más sabor y un mejor precio

Además del ahorro económico, la fruta de temporada suele ofrecer un mejor sabor, aroma y textura al recogerse en su momento óptimo de maduración. En verano, por ejemplo, frutas como la sandía, el melón, el melocotón, la nectarina o las ciruelas son habituales en los mercados y supermercados, mientras que en otras estaciones cobran protagonismo productos como las naranjas, las mandarinas o las fresas.

Planificar la compra, comparar precios entre establecimientos y priorizar las frutas propias de cada estación son hábitos que pueden ayudar a reducir el gasto mensual en alimentación. Además, apostar por productos de temporada también favorece una oferta más variada a lo largo del año y permite adaptar la alimentación al ritmo natural de cada estación.

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