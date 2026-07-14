Cómo hacer la mejor barbacoa sin dejarte una pasta en la carnicería ni salirte del presupuesto en bebida

Una barbacoa no tiene por qué ser una exhibición de chuletón, entrecot y bandejas carísimas. De hecho, muchas de las mejores parrilladas salen precisamente de cortes sencillos, piezas más humildes y acompañamientos bien pensados. El secreto no está solo en gastar más, sino en comprar con cabeza, calcular bien las cantidades y saber qué productos agradecen el fuego.

La primera regla para ahorrar es no montar una barbacoa solo a base de carne. Si todo el menú depende de piezas caras, la cuenta sube enseguida. En cambio, una parrilla equilibrada con carne económica, verduras, pan, patatas, ensaladas y alguna salsa casera llena mucho más y permite quedar bien sin arrasar el bolsillo.

Entre las opciones más baratas y sabrosas está el pollo. Muslos, contramuslos, alitas o brochetas salen mejor de precio que muchas piezas de ternera y, bien marinados, quedan jugosos y con mucho sabor. Un adobo sencillo con aceite, ajo, limón, pimentón, sal, pimienta y hierbas convierte una bandeja normal en un plato muy resultón.

El cerdo también es un gran aliado de las barbacoas económicas. La panceta, la costilla, la aguja, la cinta de lomo en filetes gruesos, los pinchos morunos o la papada pueden dar muchísimo juego. La clave está en no quemarlos por fuera y dejarlos secos por dentro: mejor fuego medio, paciencia y vuelta cuando toca.

Los chorizos criollos, morcillas, salchichas frescas o longanizas son clásicos porque funcionan. No conviene abusar de ellos, porque llenan mucho y pueden resultar pesados, pero ayudan a completar la parrilla sin disparar el presupuesto. Además, son muy agradecidos: pan, brasas y poco más.

Brochetas caseras

Otra opción estupenda son las brochetas caseras. En lugar de comprar bandejas ya preparadas, se pueden montar en casa con trozos de pollo, cerdo, cebolla, pimiento, calabacín o champiñones. Salen más baratas, permiten aprovechar ofertas y quedan mucho más vistosas en la mesa.

Las hamburguesas también pueden ser una buena solución si se compran o preparan con sentido. Mejor hacerlas en casa con carne picada de calidad razonable, sal, especias y poco más, que pagar por versiones ya montadas con mucho envoltorio y precio más alto. Eso sí, la carne picada debe cocinarse bien por dentro para reducir riesgos alimentarios. AESAN recuerda la importancia de separar alimentos crudos y cocinados y usar utensilios distintos para evitar contaminación cruzada en comidas al aire libre.

La verdura es la gran olvidada de muchas barbacoas, pero puede salvar el presupuesto. Pimientos, cebolla, calabacín, berenjena, mazorcas, champiñones, espárragos o patatas envueltas en papel de aluminio llenan, gustan y cuestan menos que añadir otra bandeja de carne. Además, dan color y hacen que la comida no sea una sucesión de grasa y pan.

Otra forma de ahorrar es comprar piezas enteras o formatos familiares y preparar en casa. Sale mejor cortar uno mismo, marinar, ensartar brochetas y llevarlo organizado que pagar por todo ya preparado. OCU recomienda planificar la compra, comparar precios y no improvisar para controlar mejor el gasto en alimentación.

También conviene calcular bien. En una barbacoa siempre se compra de más “por si acaso” y luego sobra media nevera. Como orientación, si hay entrantes, pan, ensalada, patatas y verduras, no hace falta llenar la mesa de carne. Es mejor servir por tandas que poner todo de golpe y acabar con piezas frías, resecas o desperdiciadas.

Cortes baratos y resultones para la parrilla Alitas de pollo: económicas, sabrosas y perfectas con adobo. Muslos y contramuslos de pollo: más jugosos que la pechuga y normalmente más agradecidos al fuego. Costilla de cerdo: necesita algo más de tiempo, pero queda muy sabrosa. Panceta: barata, potente y muy de barbacoa; mejor en raciones pequeñas. Aguja de cerdo: buena opción para filetes o pinchos. Pinchos morunos caseros: más baratos si se preparan en casa. Chorizo criollo o salchicha fresca: clásico, fácil y muy útil para completar. Morcilla: sabrosa y económica, aunque mejor poner poca cantidad. Hamburguesas caseras: una forma barata de contentar a todos. Brochetas de pollo, cerdo y verduras: vistosas, fáciles y aprovechables.

Acompañamientos que llenan y abaratan Patatas asadas: envueltas en papel de aluminio y directas a las brasas. Ensalada grande: tomate, lechuga, cebolla, pasta o arroz; barata y necesaria. Pan bueno: no hace falta mucho, pero sí que acompañe bien. Pimientos y cebolla a la parrilla: baratos y con mucho sabor. Champiñones: se hacen rápido y quedan muy bien. Mazorcas de maíz: vistosas y perfectas para niños. Salsas caseras: alioli, chimichurri, yogur con limón o tomate rallado con ajo. Gazpacho o salmorejo: refrescan, llenan y evitan comprar más carne.

Bebidas para acompañar sin salirse del presupuesto

La bebida también puede disparar una barbacoa. Agua fría siempre tiene que haber, porque con calor y brasas es lo primero.

Una opción barata y muy práctica es preparar limonada casera con agua, limón, hielo y algo de azúcar o edulcorante. También funciona muy bien el té frío casero, mucho más económico que comprar botellas preparadas. Para quienes quieran algo con gas, se puede optar por refrescos de marca blanca o formatos grandes.

Para adultos, sin convertir la barbacoa en una barra libre cara, suelen funcionar bien la cerveza en packs, el tinto de verano casero y la sangría sencilla hecha con vino económico, fruta, hielo y gaseosa. El tinto de verano es probablemente una de las opciones más rentables: cunde, refresca y no exige un vino caro.

También puede prepararse una jarra de agua con fruta y hielo: limón, naranja, pepino, hierbabuena o frutos rojos. Es barata, queda bonita y anima a beber más agua sin tener que tirar de refrescos todo el rato.