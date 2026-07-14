Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el pack de almohada más barato del mercado: por solo 4,49 euros

Para tener el mejor de los descansos debemos cambiar las almohadas y los juegos de cama cada cierto tiempo. Hacerlo y tener buena ropa de cambio puede suponer un gasto añadido o inesperado a nuestra economía familiar, pero sin duda es necesario ya que significa invertir en salud e higiene.

Sin embargo, la cadena de supermercados de Lidl cuenta con una opción que no puedes dejar pasar este verano: se trata de la funda de almohada «Coldtouch» 70 x 50 cm, que vende por tan solo 4,49 euros

¿Qué ofrece?

Uno de los detalles que convierten a esta funda de almohada de Lidl en uno de los productos más deseados es su "efecto refrescante". Y es que este producto agradable para la piel y duradera. Ofrece gran comodidad para dormir en cualquier época del año.

El calor corporal

El tejido especial Coldtouch posee una conductividad térmica muy alta y, por lo tanto, disipa rápidamente el calor corporal, explican desde Lidl. La tecnología Coldtouch tiene un efecto refrescante que ayuda a conseguir un clima de sueño agradable en las noches cálidas sin necesidad de una fuente de energía externa y el efecto refrescante no disminuye con los lavados repetidos.

Otro detalle a tener en cuenta es que evacúa la humedad del cuerpo y es transpirable para un clima de sueño agradable.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a la funda de almohada, la puedes encontrar en las tiendas de Lidl por tan solo 4,49 euros y también haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España