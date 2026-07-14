Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ahuyentador solar de animales más barato: adiós a palomas, gatos o roedores

Con la llegada del verano y el calor y la puesta a punto de nuestro jardín o terraza puede ser habitual que acudan visitantes no deseados a nuestra casa y nos encontramos manchas o 'recuerdos' no deseados.

Por ello, debes correr a Lidl para conseguir el ahuyentador solar de animales de Parkside que tiene un precio de tan solo 11,99 euros.

¿Qué ofrece?

Este aparato es perfecto para la zona de entrada, el jardín o el garaje. Funciona sin productos químicos – mantiene alejados a roedores, perros o gatos mediante sonidos de alta frecuencia y luz estroboscópica. Tiene 5 programas para grupos de animales seleccionados.

En el 0, el producto está apagado. La carga se realiza mediante cable USB o energía solar. El programa 1 es contra palomas, perros y animales salvajes; el 2 contra perros, gatos, roedores, pájaros, martas, animales salvajes y zorros; el 3 contra perros, gatos, roedores y pájaros; el 4 es de luz y el quinto es de uso de todos los programas simultáneamente.

Cuenta con un panel solar integrado para un funcionamiento sin conexión a la red y un sensor de movimiento regulable con un alcance de detección de 8 m.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Precio

Pero volviendo a este ahuyentador solar de animales, recuerda que lo puedes conseguir por tan solo 11,99 euros en las tiendas físicas de Lidl y, también, haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España