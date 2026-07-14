Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes cascos de música inalámbricos con un descuento del 50 por ciento: por solo 19,99 euros

No hay nada mejor que acudir a la playa o a la piscina y relajarse al sol escuchando nuestra música favorita o disfrutando de un podcast. Así que te recomendamos que corras a Lidl para conseguir los auriculares inalámbricos que simulan a los de una conocida marca de tecnología y que tiene un precio espectacular.

Y es que los Soundcore Auriculares inalámbricos tiene actualmente un 50 por ciento y un precio final de 19,99 euros.

¿Qué ofrece?

Disfruta de un sonido de alta calidad sin un precio elevado. Los auriculares soundcore R50i combinan potentes diafragmas de 10 mm en un diseño ligero y ergonómico, ofreciendo detalles ricos y unos graves contundentes que puedes sentir. Ya sea haciendo deporte, de viaje o relajándote, personaliza cada momento con la aplicación soundcore y disfruta de una reproducción de música ininterrumpida durante todo el día.

Siente el ritmo con grandes diafragmas de 10 mm que producen un sonido potente con graves contundentes, asegurando que tu música esté llena de vida y detalles. Aprovecha todo el potencial de tus auriculares. Elige entre 22 ecualizadores preestablecidos para adaptar el sonido a tu gusto musical, reasigna los controles táctiles o activa el modo de juego para un audio de baja latencia. Con la función "Encuentra mis auriculares", puedes reproducir un pitido para localizar un auricular perdido.

Además, no te quedes nunca sin batería. Disfruta de 10 horas de reproducción con una sola carga y un total de 30 horas con el estuche de carga compacto. ¿Tienes prisa? Una carga rápida de 10 minutos proporciona 2 horas adicionales de escucha. en cuanto a las llamadas telefónicas, estos auriculares cuentan con dos micrófonos integrados trabajan junto con un algoritmo de IA inteligente para filtrar el ruido de fondo y capturar tu voz con precisión, para llamadas claras en cualquier condición.

COMPRAR AQUÍ

Otro detalle a tener en cuenta es que Gracias a la certificación IPX5, los auriculares R50i están protegidos contra salpicaduras de agua, lluvia y sudor. Son el compañero ideal para entrenamientos intensos o actividades al aire libre.

A la hora de emparejarlos con tu teléfono, abre el estuche y los auriculares se conectarán instantáneamente a tu último dispositivo utilizado. El estuche de carga de bolsillo es fácil de transportar. La correa de transporte incluida ofrece una comodidad adicional para que puedas llevar tu música a todas partes sin ocupar espacio.

Tal y como explican desde Lid, estos auriculares están diseñados para ofrecer comodidad durante todo el día, estos auriculares ligeros están equipados con diafragmas de 10 mm que proporcionan graves contundentes y detalles ricos.

Precio

Puedes conseguir estos auriculares de Lidl por tan solo 19,99 euros gracias al "megadescuento" que tienen ahora mismo. Recuerda que lo puedes conseguir en las tiendas físicas de Lidl y, también, haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España