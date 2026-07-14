Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta trolley de cabina con un descuento especial: 4 ruedas y mango telescópico

Ya no queda nada para que sea verano y, con é, vengan las vacaciones . Seguro que ya son muchos los que ya tiene sus billetes de avión a buen recaudo para coger el vuelo que te llevará a la playa, a otra ciudad o a otro país y disfrutar del merecido descanso.

Así que debes correr a Lidl para conseguir la maleta Trolley 30 L que sirve para prácticamente toda las aerolíneas y que tiene un precio de 35,99 euros gracias a su "megadescuento".

¿Qué ofrece?

Cuentan con carcasas de plástico que absorben los impactos. Las medidas cumplen con las normas de equipaje de mano de la mayoría de las compañías aéreas. Además, manejarla no puede ser más cómodo y sencillo gracias a su mango telescópico de 3 posiciones con botón de fijación y sus 4 ruedas gemelas de fácil desplazamiento (360°).

También tiene un asa superior y lateral con función de retracción. Respecto a la seguridad, esta maleta trolley que ofrece la cadena de supermercados alemana cuenta con un cierre de combinación.

COMPRAR AQUÍ

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Precio

Pero volviendo a esta maleta trolley, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 35,99 euros gracias al nuevo descuento que tiene en estos momentos del 20 por ciento. Recuerda que la puedes adquirir tanto en las tiendas físicas de Lidl como haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España