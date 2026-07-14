Cómo alargar la vida útil del cargador de tu teléfono móvil: jamás hagas esto

El cargador del móvil es uno de esos objetos domésticos condenados a una vida difícil. Lo enchufamos, lo desenchufamos, lo doblamos, lo metemos en bolsos, lo pisamos sin querer, lo prestamos y, misteriosamente, a veces desaparece como si tuviera vida propia. Pero cuando se estropea casi siempre ocurre por lo mismo: el cable sufre más de la cuenta en los extremos.

La técnica más sencilla para alargar su vida útil es esta: desenchufar siempre sujetando el conector, nunca tirando del cable. Parece una tontería, pero es justo ahí donde empieza la mayoría de los problemas. Cada vez que se tira del cable para sacarlo del móvil o del enchufe, se fuerza la unión entre el cable y la clavija. Al principio no se nota, pero poco a poco el recubrimiento se abre, los hilos internos se doblan y el cargador empieza a fallar.

El gesto correcto es muy simple: agarrar la parte dura del conector con los dedos y retirarlo con suavidad. Nada de pegar tirones desde la cama, desde el sofá o desde la mesa. Ese pequeño cambio puede ahorrar muchos cargadores rotos.

También conviene evitar enrollarlo de cualquier manera. Lo peor es hacer nudos apretados o doblarlo siempre por el mismo punto. Lo mejor es recogerlo en círculos amplios, sin forzarlo, y sujetarlo con una brida de velcro, una goma suave o una tira pensada para cables. Si el cable queda estrangulado, tarde o temprano acaba pasando factura.

Ni cables tensos para cargar ni cables endebles, por baratos que sean

Otra costumbre que lo estropea mucho es usar el móvil mientras carga con el cable tenso. Si el teléfono está en la cama y el enchufe queda lejos, el cable trabaja estirado y doblado a la vez. Eso castiga especialmente la zona del conector. Mejor acercar una regleta, apoyar el móvil cerca del enchufe o dejarlo cargando sin manipularlo tanto.

El cargador tampoco debería vivir tirado por el suelo. Pisarlo, engancharlo con una silla, atraparlo bajo una pata de la mesa o dejarlo donde pueda doblarse acaba deteriorándolo. Lo ideal es tener un sitio fijo para cargar el móvil y otro sitio fijo para guardarlo. Así dura más y, de paso, desaparece menos.

Consejos finales Desenchufa siempre agarrando el conector, no tirando del cable. No enrolles el cable con nudos ni dobleces muy apretadas. Evita usar el móvil cargando si el cable queda tenso. No dejes el cargador en el suelo ni en zonas de paso. Guárdalo siempre en el mismo sitio para que no “desaparezca”. Usa protectores flexibles en los extremos si el cable se dobla mucho. No sigas usando un cable pelado, roto o que se calienta. Compra cargadores compatibles y de calidad.

Hay un truco casero muy útil: reforzar la zona cercana al conector con un pequeño protector flexible, de esos que se venden para cables. No hace milagros, pero ayuda a que el extremo no se doble siempre en el mismo punto. Eso sí, si el cable ya está pelado, roto o se calienta, no conviene “arreglarlo” con cinta y seguir usándolo. En ese caso, lo más seguro es cambiarlo.

También merece la pena usar cargadores y cables de calidad. Los muy baratos pueden salir caros si cargan mal, se calientan o se rompen enseguida. No hace falta comprar siempre el más caro, pero sí uno compatible, fiable y adecuado para el móvil.