Los motivos reales por los que te duele la cabeza cuando tomas un helado o un granizado
Ese calambrazo brusco activa nervios que llevan la señal del dolor hacia la cabeza, por eso el pinchazo se nota a veces en la frente aunque el frío esté en la boca
Le pasa a mucha gente. A veces, de forma esporádica. Otras, por sistema: es probar un helado y aparecer una especie de pinchazo en la cabeza que puede durar unos segundos, aunque a algunas personas les dura más hasta el punto de pensarse si comer o no esa delicia. En realidad, aparece cuando algo muy frío toca el paladar provocando una reacción rápida de los vasos sanguíneos. Dura poco, pero es tan intenso que parece que el verano te ha dado un calambrazo en la frente.
Casi todo el mundo lo ha vivido alguna vez incluso al beber algo muy frío demasiado rápido, por ejemplo, con un granizado. Más que en la cabeza, la molestia se concentra en la frente y no es rara la expresión de "se me ha congelado el cerebro". Pero, no se te ha congelado, es solo una reacción normal que ocurre cuando algo muy frío entra en contacto con la zona porque los vasos sanguíneos se contraen y dilatan en muy poco tiempo reaccionando así. Ese calambrazo brusco puede activar nervios que llevan la señal de dolor hacia la cabeza, por eso el pinchazo se nota muchas veces en la frente, aunque el helado esté en la boca.
Lo curioso es que no suele pasar con todos los helados ni a todas las personas por igual. Es más frecuente cuando se come muy rápido, cuando el helado está muy frío o cuando se pega directamente al paladar.
La buena noticia es que, aunque molesto, normalmente es un dolor breve e inofensivo. Suele desaparecer en segundos o en pocos minutos. No significa que el helado te haya sentado mal ni que haya un problema grave. Simplemente, tu cuerpo ha reaccionado al frío de golpe.
¿Cómo evitarlo y qué hacer si te pasa?
Para evitarlo, el truco es fácil: comer más despacio. Dejar que el helado se temple unos segundos, no pegarlo directamente al paladar y evitar tragos enormes de bebidas muy frías. Si el dolor aparece, puede ayudar presionar la lengua contra el paladar o beber un poco de agua templada para que la zona recupere temperatura.
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