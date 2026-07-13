Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera automática italiana como la de bar al precio más barato: con espumador de leche

No hay nada mejor para muchos que comenzar el día con un buen café. Y mejor aún si es un café de toda la vida, al estilo italiano, con leche caliente y café molido.

Por ello, Lidl ofrece la nueva cafetera espresso «Stilosa Pump Espresso EC235.CR», 1100W que deja tu café perfecto y listo para tomar como si estuvieras en una cafetería.

¿Qué ofrece?

Una de sus principales características es la presión de la bomba de 15 bares crea un espresso excelente con un aroma intenso y una seductora crema de color avellana. Con el espumador de leche fácil de usar, puedes preparar fácilmente capuchinos u otras especialidades de café con leche.

La unidad de preparación de acero inoxidable hace que la máquina sea especialmente robusta, para disfrutar siempre de un café excelente. Otro detalle que enamora es la bandeja de goteo extraíble permite el uso de tazas y vasos de diferentes alturas, dependiendo de la bebida seleccionada. El depósito de agua extraíble de 1 litro facilita el llenado y la limpieza. Para tener siempre a mano una taza caliente, el aparato dispone de un calientatazas.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Precio

Pero volviendo a esta cafetera, que sepas que la puedes conseguir por tan solo 119,90 euros, tanto en las tiendas físicas de Lidl como haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España