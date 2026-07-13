Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente rallador de verduras eléctrico más barato del mercado: es ideal para las ensaladas

Si te encanta la cocina sana, en Lidl tienen el potente rallador de verduras eléctrico ideal para ensaladas que es el más barato del mundo. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata de un rallador de verduras eléctrico de la marca Silvercrest, exclusiva de Lidl, con una potencia de 150 vatios con el que podrás rallar, cortar y raspar sin esfuerzo. Además, es 5 en 1, de uso versátil gracias a sus 5 cilindros de corte con cuchillas de acero inoxidable.

Por eso no solo podrás utilizar verduras, sino que también admite frutas, chocolate, queso curado y lo que se te ocurra. Cuenta con un cilindro para cortar (1 fino y 1 grueso), cilindro para rallar (1 fino y 1 grueso) y cilindro para raspar. Además, tiene un compartimento de almacenamiento integrado en el aparato para los cilindros de corte, que son de colores para un manejo sencillo.

Además, los alimentos procesados caen directamente en un recipiente; y el empujador, la tolva de llenado, el compartimento de almacenamiento y los cilindros de corte son aptos para lavavajillas.

COMPRAR AQUÍ

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo al rallador de verduras, lo mejor de todo es su precio, ya que solo cuesta 19,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España