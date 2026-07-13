Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la manguera que se extiende o se encoge en función del agua que uses: por solo 6,99 euros y hasta 15 metros

Con el calor, nuestro jardín tiene que estar más 'hidratado' si no queremos que nuestras plantas se resequen o que el césped adquiera un feo color amarillento. Por eso, necesitas una manguera cómoda, que se pueda guardar en segundos y, a ser posible, se camufle con el ambiente.

Lidl cuenta con el complemento que da solución a todos esos problemas. Se trata de la manguera extensible 15 metros que se estira o se encoge según tus necesidades.

Y es que se trata de un producto que ahorra espacio con un juego completo de conexión. Se expande con la presión del agua de 5,5 m hasta 15 m y se contrae de nuevo después de su uso vaciándose sola. Otro detalle que encanta de este producto es que es ligero, no se retuerce y es resistente a las torceduras. Además, gracias a su diseño y su material, la puedes guardar sin que apenas ocupe espacio, por lo que no quedará molestando en tu jardín.

Cuenta con 1 conector de grifo, 3 juntas de repuesto.

COMPRAR AQUÍ

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a esta manguera de 15 metros de Lid, que sepas que la puedes conseguir por tan solo 6,99 euros si haces clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España