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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos sillones de aluminio para jardín más baratos del mercado: respaldo ergonómico y extralargo

El respaldo ajustable se puede bloquear en 7 posiciones diferentes, desde una postura erguida para comer hasta una cómoda posición reclinada para tomar el sol

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos sillones de aluminio para jardín más baratos del mercado: respaldo ergonómico y extralargo

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos sillones de aluminio para jardín más baratos del mercado: respaldo ergonómico y extralargo

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Daniel Cid

Con el verano es momento de relax, desconectar y relajarte en tu terraza o jardín. Por ello, debes correr a Lidl para conseguir el set de sillones de aluminio para jardín que tiene una oferta espectacular y que además, los puedes reclinar para descansar.

Y es que con el set de 2 sillas reclinables de aluminio de la serie Toronto de LIVARNO inviertes en durabilidad, diseño moderno y el máximo confort para tu espacio exterior. El respaldo ergonómico y extralargo de las sillas "Toronto" ofrece un soporte óptimo para la cabeza y el cuello. El respaldo ajustable se puede bloquear en 7 posiciones diferentes, desde una postura erguida para comer hasta una cómoda posición reclinada para tomar el sol.

El asiento y el respaldo están hechos de un tejido de textilene robusto y transpirable, y ofrecen un alto confort al sentarse gracias a un acolchado de espuma de 10 mm. El material es conocido por su rápido secado después de un chaparrón y su resistencia a los rayos UV contra la decoloración, incluso en días calurosos.

Las sillas reclinables se pueden plegar y guardar en pocos pasos para ahorrar espacio. Las patas antideslizantes garantizan un soporte seguro y protegen el suelo.

Lidl y su descuento duro

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Precio

Pero volviendo a los sillones de aluminio, debes saber que puedes conseguirlos en Lidl por tan solo 94,99 euros, gracias a la reducción de precio que ha tenido. Solo tienes que hacer clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España

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