Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la planta de terraza o balcón que no deja que pasen los mosquitos: por solo 2,99 euros

Ahora que los días son más calurosos y también las noches, es habitual que tengamos la ventana abierta más tiempo incluso duramos con ellas. El problema es que supone una puerta de entrada para los mosquitos y para pasar la noche desvelados tratando de darles caza o despertarnos con desagradables picaduras.

Por ello, Lidl nos ofrece una opción natural que podemos colocar en nuestra terraza o balcón. Se trata de una planta de albahaca antimosquitos. La albahaca repele los mosquitos debido a sus aceites esenciales (como el eugenol, linalol, citronelol y estragol). Estas sustancias volátiles desprenden un aroma intenso que confunde a los insectos y resulta muy desagradable para su sistema olfativo, actuando como un escudo natural.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Y es que volviendo a esta planta de albahaca, puedes desterrar a los mosquitos por tan solo 2,99 euros. Tienes todos los detalles del producto haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España