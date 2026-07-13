Mañana se esperan colas kilométricas para conseguir el juego completo de tres alfombras para el cuarto de baño: por solo 12,99 euros

Con la llegada del verano, siempre y cuando tengas tiempo libre en tus vacaciones, quizá sea hora de ir cambiando algunos rincones de tu casa, como el baño. Por ello, la cadena de supermercados Lidl cuenta con un juego completo de tres alfombras de baño que se adapta a cualquier rincón y espacio de esta habitación.

Se trata de un juego de alfombras fabricadas con material reciclado. Además, son agradablemente suave y sin pelusas, a la vez que cuentan con un reverso antideslizante. Otro detalle que enamora es que son aptas para suelos radiantes.

En cuanto a su tamaño, son de 50 x 80 cm. La alfombrilla para WC es de 50 x 40 cm mientras que funda para tapa de WC es de 47 x 51 cm. En cuanto al color, está disponible en estampado/negro, estampado/crema y gris.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a este juego de tres alfombrillas para el cuarto de baño, lo puedes conseguir por tan solo 12,99 euros haciendo clic AQUÍ.