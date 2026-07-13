Las 10 curiosidades que poca gente conoce sobre el eclipse solar de agosto

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 no será un eclipse cualquiera. España será uno de los lugares privilegiados del mundo para verlo y, dentro del país, muchas zonas vivirán durante unos segundos esa sensación extraña de que el día se apaga antes de tiempo. Pero más allá de la imagen espectacular del Sol tapado por la Luna, este fenómeno tiene varias curiosidades que lo hacen todavía más especial.

Allá van las diez más interesantes. Aunque habrás leído y visto mucho sobre este acontecimiento, es probable que alguna de estas curiosidades no la tengas controlada:

Una de las más llamativas es que el eclipse llegará al final de la tarde, muy cerca de la puesta de sol. En España, la totalidad se producirá con el Sol bajo en el horizonte, algo que hará que la imagen sea muy distinta a la de otros eclipses vistos con el Sol alto en el cielo. Por eso no bastará con estar dentro de la franja de totalidad: habrá que buscar un lugar con el horizonte oeste muy despejado, sin edificios, montes, árboles o cualquier obstáculo delante. NASA señala que en España el Sol quedará totalmente eclipsado ya a última hora de la tarde, poco antes del atardecer. Aunque todo el mundo habla de “hacerse de noche”, en muchos puntos la oscuridad durará menos de dos minutos. Será un apagón natural muy breve, pero intenso, como un crepúsculo. En la mayor parte de la franja de totalidad, la Luna cubrirá por completo el Sol durante menos de dos minutos, según NASA. También será un eclipse muy especial para España porque forma parte de una especie de “trilogía” astronómica. El Instituto Geográfico Nacional destaca que España vivirá tres grandes citas solares consecutivas: el eclipse total de 2026, otro eclipse en 2027 y uno más en 2028. No es habitual que un país encadene varios fenómenos solares importantes en tan poco tiempo. El momento más espectacular del eclipse no es solo que el Sol desaparezca. Durante la totalidad puede verse la corona solar, una especie de halo brillante alrededor del Sol que normalmente queda oculto por el resplandor. Es uno de los grandes premios visuales de un eclipse total: durante unos segundos, aparece una parte del Sol que el ojo humano no puede ver en condiciones normales. El comportamiento del entorno puede cambiar: bajará la temperatura bastante. Los animales también se sentirán intimidados por el eclipse. Es probable que se desorienten y que las aves reduzcan su actividad. En cuestión de segundos, la luz cambia, el paisaje se apaga... pero luego todo vuelve. Las gafas de sol no sirven, aunque sean muy oscuras. Para mirar el eclipse durante las fases parciales hacen falta gafas específicas para observación solar, homologadas con la norma ISO 12312-2. NASA recuerda que las gafas de eclipse son miles de veces más oscuras que unas gafas de sol normales. También hay una trampa para los móviles. Mucha gente pensará en verlo a través de la pantalla del teléfono, pero eso no protege necesariamente ni al ojo ni al dispositivo si se apunta directamente al Sol sin un filtro adecuado. Y con prismáticos o telescopios el riesgo es todavía mayor, porque concentran la luz solar. Para esos aparatos hacen falta filtros solares especiales colocados correctamente. En lugares como Zamora, otro detalle será clave: no todos los puntos servirán igual. Aunque la provincia estará dentro de la zona de interés, el Sol estará bajo, de modo que un pequeño obstáculo en el horizonte puede arruinar la observación. Una loma, una nave, una hilera de árboles o un edificio pueden tapar justo el momento más esperado.

Aunque, quizá la curiosidad más bonita, sea que el eclipse será muy, muy breve pero quedará en la memoria durante mucho tiempo. Es un fenómeno que se espera durante años y que, cuando llega, apenas dura un suspiro.