Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cortinas que no dejan que pase la luz ni el ruido y ayudan a conciliar el sueño: disponible por solo 16,99 euros

Con la llegada del verano, también es momento de disfrutar de las vacaciones y también aprovechar nuestro descanso. Pero claro, muchas noches el calor de las altas temperaturas de esta época del año, los ruidos de las fiestas y demás, impiden que conciliemos el sueño cuanto antes.

Así que lo recomendable es acudir a tu tienda Lidl más cercana para conseguir el juego de cortinas opacas, 2 piezas cuya instalación no puede ser más sencilla.

Son opacas, de tejido con caída suave e ideales para oscurecer. Impiden la entrada de luz y ruido para un sueño más reparador y protegen de las corrientes de aire en invierno y del calor en verano.

Como te decíamos, su instalación no puede ser más sencilla, gracias a las trabillas para colgarlas fácilmente. Cuentan con 2 posibilidades para colgarlas: en barra o en riel.

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Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo al juego de cortinas, las puedes conseguir por tan solo 16,99 euros haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España