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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente recortadora de pelo y barba con gran descuento: ahora por solo 11,99 euros

Gracias a su diseño compacto y su fácil manejo, se adapta perfectamente a la mano y garantiza resultados óptimos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente olla de cocción lenta más barata del mercado: disponible por menos de 22 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente olla de cocción lenta más barata del mercado: disponible por menos de 22 euros

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Daniel Cid

Si quieres estar perfecto este verano en cualquier momento, lo más recomendable es que vayas a Lidl a conseguir la recortadora de pelo y barba de la marca Cien Beauty, que es la más barata del mercado por solo 11,99 tras bajar su precio.

Descubre la recortadora de pelo y barba Cien, tu nueva aliada para un recorte preciso y sin esfuerzo. Ya sea que quieras recortar tu barba, peinar tu cabello o definir contornos, este versátil aparato te ofrece todo lo que necesitas. Gracias a su diseño compacto y su fácil manejo, se adapta perfectamente a la mano y garantiza resultados óptimos. Experimenta la libertad de adaptar tu look en cualquier momento y lugar con un dispositivo que combina tanto rendimiento como comodidad.

Cuenta con cuchillas de acero inoxidable con afilado de precisión para resultados de corte óptimos y una larga vida útil y un diseño compacto y fácil manejo. Tiene dos peines, un peine de precisión de 1-11 mm en incrementos de 1 mm y otro peine para pelo largo de 12-33 mm en incrementos de 3 mm. Otro detalle a tener en cuenta es su recortador de precisión extensible para perfilar el bigote y las patillas.

Por último, su mantenimiento es muy cómodo gracias al sistema de cuchillas desmontable para una limpieza fácil bajo el grifo.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Precio

Volviendo a esta recortadora de pelo y barba, actualmente tiene un descuento del 14 por ciento, por lo que la puedes adquirir por 11,99 euros a través de este ENLACE.

Fuente: La Nueva España

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