Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sartén parrilla de hierro fundido más barata del verano: por solo 14,99 euros

Ahora que llega el verano, es tiempo de barbacoa, comer con los amigos y celebrar los días libres en la mejor compañía. Por ello, te recomendamos que vayas corriendo a tu supermercado Lidl más cercano a conseguir la sartén parrilla de hierro fundido de 28 centímetros, que es ideal para freír, cocinar y servir.

Cuenta con un revestimiento de esmalte duradero y fácil de limpiar por dentro y por fuera, y una superficie de cocción acanalada para un efecto grill. Tiene un mango ergonómico de hierro y asa auxiliar para un mejor manejo. Tiene vertedores en ambos lados para un vertido sin goteo – adecuado para diestros y zurdos y es apto para horno hasta 240 °C. También es apto para todo tipo de cocinas – incluida la inducción.

Y es que esta sartén de hierro fundido, disponible en color negro, tiene unas medidas sin mango de 27,5 x 24,5 x 4,5 cm y con mango de 42 x 28 x 7,8 cm.

Calidad y "hard discount"

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a este producto tan completo de Lidl, uno de los detalles que ha convencido a los clientes es su precio. Y es que puedes conseguir la sartén parrilla de hierro fundido de silvercrest por tan solo 14,99 euros. Recuerda que la puedes comprar tanto en la tienda física de Lidl como en este enlace de la página web de la marca.

Fuente: La Nueva España