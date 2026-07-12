Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el hornillo de camping gas más barato del mercado: cuesta menos de 10 euros

Llega el verano y con él las escapadas al mar o la montaña. Pues para esto es ideal contar con un hornillo de camping gas como el que tienen en Lidl que es el más barato del mercado. Y es que cuesta menos de 10 euros, mañana se esperan colas kilométricas para conseguirlo.

Se trata de un hornillo de camping gas de la marca Crivit, exclusiva de Lidl, que es de bajo consumo y cuenta con una llama regulable de forma continua y cuenta con una potencia máxima de 1.300 vatios.

Tiene una superficie de cocción de unos 13,7 centímetros y funciona con gas butano. De hecho se puede utilizar con cualquier cartucho del tipo 200 marcado como "butano", siempre que cumpla la norma EN 417.

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Bajo precio

Pero volviendo al hornillo de camping gas, lo mejor de todo es su bajo precio, y es que solo cuesta 9,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

Fuente: La Nueva España